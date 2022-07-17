Цорн: «Локомотив» подписал дополнительные соглашения с легионерами

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился информацией о ситуации с легионерами в команде.

«У нас сейчас с легионерами ситуация стабильная. Все ребята здесь, не хотят уезжать. Иностранцы подписали дополнительные соглашения. Это обычно юридически-защищенная ситуация», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Отметим, что единственным легионером, который покинул стан московского клуба, стал нападающий Ян Кухта.

В матче первого тура нового сезона РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1). Во втором туре чемпиона России «железнодорожники» дома сыграют с «Ростовом». Встреча пройдет 24 июля в 20:00 по московскому времени.