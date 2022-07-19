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В «Локомотиве» рассказали, когда Жемалетдинов сможет вернуться на поле

19 Июля 2022 • 10:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Директор по развитию игроков, инновациям, медицине «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа рассказал о сроках восстановления от травмы Рифата Жемалетдинова.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии, которое он повредил в начале летних сборов.

«Он в порядке. Сейчас он активно восстанавливается, ему намного лучше. Во второй половине сезона о сможет вернуться на поле», — приводит слова Рентерии «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 30 матчей в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 24 июля против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рифат Жемалетдинов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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