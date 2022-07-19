В «Локомотиве» рассказали, когда Жемалетдинов сможет вернуться на поле

Директор по развитию игроков, инновациям, медицине «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа рассказал о сроках восстановления от травмы Рифата Жемалетдинова.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии, которое он повредил в начале летних сборов.

«Он в порядке. Сейчас он активно восстанавливается, ему намного лучше. Во второй половине сезона о сможет вернуться на поле», — приводит слова Рентерии «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 30 матчей в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 24 июля против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.