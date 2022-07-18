Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России с «Пари НН».

- Какое впечатление оставила игра с «Пари НН»?

- Я считаю, что по игре «Локомотив» заслужил победу. «Железнодорожники» имели моменты и должны были их использовать. Но не получилось.

- Какие выводы об игре «Локомотива» можно сделать по первому матчу? Может быть, бросились в глаза какие-то новшества в игре команды?

- Это была только первая и игра, и еще не все футболисты находятся в оптимальном состоянии. По прошествии пяти туров можно будет говорить более конкретно о коллективном взаимодействии и функциональной готовности. Только тогда станет понятно, что наработала команда в подготовительный период. Кроме того, не сложилось целостного впечатления от матча, потому что гости почти все время оборонялись, а «Локомотив» искал подходы к воротам. Были созданы хорошие моменты, но где-то не хватило реализации. Но потом случился пропущенный мяч. Так бывает, когда одна команда долго не может забить, и случается контратака с непонятной ошибкой, после которой мяч залетает в ворота. Хотя какой-то особой контригры «Пари НН» не предъявлял. У «Локомотива» было игровое и территориальное преимущество, но не хватило хорошей реализации моментов, чтобы добиться результата. Надо делать выводы и двигаться дальше.

- То есть, игра хозяев в атаке даже после удаления оставляет желать лучшего?

- Было понятно, что на выезде нижегородцы будут больше играть от обороны и искать какой-то шанс. А после удаления тем более они стали уделять особое внимание защите своих ворот. Конечно, «Локомотиву» надо работать над своей игрой с такими командами в атаке. Но все равно, считаю, хозяева выглядели достойно.

- Как оцените фол на Миранчуке? Для вас это пенальти?

- Трудно говорить об этом, потому что арбитры сами принимают решения. Со стороны может показаться все что угодно, а на деле оказывается совсем другое. Это не первый случай, и с этим эпизодом будут разбираться.

- В воротах играл Худяков. Теперь он будет основным вратарем, как считаете?

- Сложно сказать, потому что решение принимает тренерский штаб, который видит работу голкиперов на занятиях. Он определяет готовность голкиперов.

- Вам понравилась игра Худякова?

- У него особо работы и не было. Пару моментов на выходе он сыграл очень удачно, вовремя прочувствовал эту ситуацию. Это молодой вратарь, ему надо расти, и ему дают возможность играть. В моменте с пропущенным мячом нет его вины, потому что его просто расстреляли. Пока он играет нормально, и у него хорошие перспективы.

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- А какие перспективы у «Локомотива» в чемпионате? За медали команда поборется?

- Давайте подождем шесть-семь туров. Мы увидим какой-то рисунок, состояние соперников. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. А по одной игре не стоит делать далеко идущие выводы.

- Следующий матч с «Ростовом», который сыграл вничью с «Динамо». Будет сложнее, чем с «Пари НН»?

- Однозначно будет сложнее, потому что сейчас «Ростов» превосходит «Пари НН». Соперник серьезный, и игра будет сложной. Это хорошая проверка сил и готовности. Ростовчане будут не только обороняться, но и атаковать. Этот матч будет показательным.

Елена Григорьевская