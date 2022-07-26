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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марадишвили рассказал о своих эмоциях после гола «Ростову»

26 Июля 2022 • 19:54 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Ростов
окончен

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили поделился эмоциями от забитого мяча через себя в игре 2-го тура РПЛ против «Ростова».

«Рад был забить такой гол. Эмоции переполняют, потому что таких мячей за всю карьеру можно забить один, два. И мне посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте», — приводит слова Марадишвили официальный сайт московского «Локомотива».

Футболист заявил, что очень рад спасению команды от поражения, ведь игра была сложной, хочется поблагодарить всех болельщиков за поддержку.

Напомним, Марадишвили сравнял счет в матче с «Ростовом» (2:2) на 94-й минуте встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Константин Марадишвили
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