Марадишвили рассказал о своих эмоциях после гола «Ростову»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили поделился эмоциями от забитого мяча через себя в игре 2-го тура РПЛ против «Ростова».

«Рад был забить такой гол. Эмоции переполняют, потому что таких мячей за всю карьеру можно забить один, два. И мне посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте», — приводит слова Марадишвили официальный сайт московского «Локомотива».

Футболист заявил, что очень рад спасению команды от поражения, ведь игра была сложной, хочется поблагодарить всех болельщиков за поддержку.

Напомним, Марадишвили сравнял счет в матче с «Ростовом» (2:2) на 94-й минуте встречи.