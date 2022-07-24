Даниил Уткин: «Неудовлетворительный результат, для меня это как поражение»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Ростов» (2:2) Даниил Уткин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Драматичная получилась игра, вы забили в конце, потом пропустили. Чего не хватило, чтобы удержать победу?

- Не хватило дотерпеть, просто буквально там пару минут, чтобы выиграть, и всё.

- Момент с твоим голом, вратарь на выходе не дотянулся до мяча. Как твоими глазами выглядел момент? Ожидал, что просто стоя на фланге, так получишь мяч?

- Конечно, был готов, раз забил. Во-первых, я ожидал какого-то такого отскока, потому что видел, что и защитник идет бороться, и вратарь. Надеялся на то, что они не разберутся, так и получилось.

- «Ростов» сегодня набирает одно очко, но при этом по игре в отличие от матча с «Динамо» моментов сегодня создали меньше. Как тебе кажется, почему?

- «Локомотив» более агрессивно играл, чем «Динамо». Может быть, где-то мы не могли подобрать ключ к «Локомотиву», но в целом я считаю, неудовлетворительный результат. Для меня это как поражение. В конце пропускать на последних двух минутах в большинстве, это очень тяжело воспринимать сейчас.