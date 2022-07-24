Циннбауэр: «Бека понимает, что совершил ошибку»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Один из ключевых моментов игры - это удаление Бека Бека, как показалось на ровном месте. Как вы отреагировали на этот эпизод? Не сбираетесь ли после такого необязательного удаления применять к игроку санкции?

- Очень сложно разу после игры на эмоциях на свежих впечатлениях говорить о каких-то отдельных игроках. Команда играет, защищается, идет вперед, выигрывает всегда вместе. Надеюсь, Бека понимает, что совершил ошибку, но не хочу это на публике обсуждать.

- В отличие от матча с «Пари НН» «Локомотив» сегодня создал меньше моментов. Это связано с тем, что вы сыграли хуже, чем в предыдущем туре, или с качеством соперника?

- Конечно, если команда создает меньше голевых моментов, это все напрямую зависит от качества соперника. Мне очень понравилась реакция команды, мы два раза уступали в счете, и оба раза хватило сил, чтобы вернуться в игру и сравнять счет.