Глебов — о возможном уходе из «Ростова»: «Мне неинтересно, что там пишут»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал своё будущее.

«Я — капитан «Ростова». Мне неинтересно, что там пишут. Если будет конкретика, руководство клуба скажет мне об этом», — заявил Глебов «РБ Спорту».

22-летний футболист выступает за «Ростов» с 2019 года, перебравшись из «Анжи». За это время он провел 92 матча во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет девять результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Данила Глебова составляет пять миллионов евро.

В разное время молодым полузащитником интересовались «Спартак», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.