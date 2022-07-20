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Глебов — о возможном уходе из «Ростова»: «Мне неинтересно, что там пишут»

20 Июля 2022 • 17:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал своё будущее.

«Я — капитан «Ростова». Мне неинтересно, что там пишут. Если будет конкретика, руководство клуба скажет мне об этом», — заявил Глебов «РБ Спорту».

22-летний футболист выступает за «Ростов» с 2019 года, перебравшись из «Анжи». За это время он провел 92 матча во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет девять результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Данила Глебова составляет пять миллионов евро.

В разное время молодым полузащитником интересовались «Спартак», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов Трансферы футбола - лето 2022
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