«Спартак» одержал победу над «Пари НН» (5:4) в матче второго тура группового этапа Кубка России. Напомним, место в воротах «красно-белых» занимал 22-летний Илья Свинов, который в дебютном матче пропустил от нижегородской команды четыре мяча.

Как сообщает телеграм-канал «Дай ударитЬ», Максименко не смог принять участие в игре с «Пари НН» из-за пищевого отравления. По данным источника, футболист будет готов к предстоящей встрече против «Урала».

Матч четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак» состоится в пятницу, 11 августа. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.