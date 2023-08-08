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Гладилин: «Пари НН» будет очень сложно что-то противопоставить «Спартаку»

08 Августа 2023 • 16:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.55 X 4.30 2 5.70
Через 4 ч. 10 мин.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался перед матчем между «красно-белыми» и «Пари НН».

«Пари НН» будет очень сложно что-то противопоставить «Спартаку». Какие бы футболисты сегодня ни вышли у «Спартака», они будут сильнее нижегородцев. Но мальчиками для битья нижегородцы не будут», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Матч второго тура группового этапа Кубка России «Спартак» - «Пари НН» состоится сегодня, 8 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом туре Кубка России «Спартак» одолел «Краснодар» (2:1), а «Пари НН» оказался сильнее «Динамо» (1:1, 4:3 — по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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