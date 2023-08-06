Червиченко: «Бонгонда терминатор до того момента, пока не забивает»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре новичка «красно-белых» Тео Бонгонда.

Напомним, Бонгонда перешёл в московский клуб нынешним летом из испанского «Кадиса» за 7 миллионов евро. По мнению Червиченко, нападающий показывает хорошую игру до тех пор, пока не забивает гол.

«Бонгонда может быть, не до конца свои 7-10 миллионов окупает, но, если продолжит в таком же духе, тоже будет неплохо. У него какая-то тенденция, второй матч подряд он какой-то терминатор до того момента, пока не забивает. А потом успокаивается», — приводит слова Червиченко Metaratings.

В составе «Спартака» 27-летний Бонгонда успел провести четыре игры и забить в них три мяча. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 8 августа против «Пари НН» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.