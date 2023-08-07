Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Спартака» с «Пари НН»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, сколько болельщиков ожидается на домашней игре с «Пари НН».

«Ожидаем около 13 тысяч зрителей», — приводит слова Зеленова издание «Спорт-Экспресс».

Встреча второго тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» состоится завтра, 8 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

Напомним, в первом туре Кубка России «Спартак» оказался сильнее «Краснодара» (2:1), а «Пари НН» переиграл «Динамо» в серии пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти).