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Абаскаль: «Поплатились за неопытность наших футболистов»

08 Августа 2023 • 23:51 Комментировать
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН» (5:4).

- Довольны ли вы победой, учитывая тот факт, что ваша команда пропустила четыре гола?

- Доволен, потому что «Спартак» в сегодняшней игре уже продлил серию и не проигрывает 15 матчей на домашнем стадионе. Конечно, это очень важно. Эту страсть чувствовали игроки и болельщики, сегодня мы довольны.

В любом случае каждое действие рождает какую-то реакцию. Если есть ошибка, должна быть реакция, сегодня она была правильной.

Мы поплатились за неопытность наших футболистов. Молодая команда. Проведя первые 30 минут очень хорошо, это одни из лучших 30 минут, потом  мы подумали, что уже всё сделано в силу неопытности. Тем не менее, мы добились победы, и эта победа командная.

- Как бы вы объяснили первые 10 минут второго тайма? Три пропущенных, что произошло?

- Как я уже говорил, это отсутствие опыта и концентрации. Мы уже думали, что всё сделано. Это нам дорогого стоило в этой игре, мы пропустили целых три гола. Тем не менее, еще раз повторюсь, реакция была фантастической, и мы добились нужного результата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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