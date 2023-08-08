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«Спартак», кажется, вырывает победу в матче с «Пари НН», забив пятый гол

08 Августа 2023 • 22:38 Комментировать
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Самый драматичный матч нового сезона проходит в столице, где заканчивается поединок «Спартак» - «Пари НН». С первых минут «красно-белые» вели и наращивали свой перевес, уйдя на перерыв при счете 3:1. За 10 минут второго тайма коллектив Сергея Юрана умудрился забить три гола подряд и уже сам оказался впереди (4:3). И лишь в концовке «Спартак» переломил ход матча. Михаил Игнатов здорово разобрался у ворот, получив пас из глубины, а на 89-й минуте Квинси Промес забил пятый гол нижегородцам. Голландец наказал голкипера за неудачный пас одноклубнику - невероятные 5:4.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН Квинси Промес
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