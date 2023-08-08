«Спартак» повёл в матче с «Пари НН» после мощного удара Классена

Кубковый матч «Спартак» - «Пари НН» начался с красивого гола «красно-белых». Уже в стартовой десятиминутке команда Гильермо Абаскаля провела результативную атаку. Впервые попавший в стартовый состав Хесус Медина отпасовал на Леона Классена, и левый защитник «Спартака» из-за пределов штрафной плотно зарядил по воротам, мяч влетел в сетку у правой штанги ворот гостей.

Счет стал 1:0, в турнирной таблице «Спартак» набирает шесть очков, у соперника - два. «Динамо» набрало один балл, у «Краснодара» нет очков.

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