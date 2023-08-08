Сулейманов здорово забил головой, «Спартак» пропускает в каждом матче

В эти минуты «Спартак» принимает «Пари НН» в кубковом матче. «Красно-белые» забили два гола подряд к 15-й минуте. Сначала Леон Классен из-за штрафной прилично зарядил в правый угол ворот гостей, а вскоре Данил Пруцев от левого угла вратарской прицельно пробил в ту же часть ворот соперника. Команда Гильермо Абаскаля пропускает в каждом поединке нового сезона, и эта встреча - не исключение. Подача с углового с левого фланга в район ближней штанги, Тимур Сулейманов оторвался от опекуна и головой здорово срезал мяч в дальнюю девятку. Счет стал 2:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.