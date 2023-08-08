«Спартак» упал с 3:1 на 3:4, а потом вырулил на 5:4 – из-за кого? Ставим оценки за феноменальный матч Кубка России

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Пятая подряд победа «Спартака» получилась такой яркой и валидольной, что диву даёшься. Только красно-белые умеют упасть с 3:1 на 3:4 (с невероятным пенальти вместо гола), а потом вырулить на 5:4. Можно говорить и проходимой обороне (этим мы ещё займёмся), но хочется в качестве нейтрального болельщика всё-таки порадоваться, что есть в России искромётный футбол. С эмоциями, голами, переворотами сюжета.

У «Спартака» выстрелили резервисты, хорошо летели атаки, круто сработали замены. Так кто же из «красно-белых» внёс наибольший вклад в эту яркую победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 14:13, в створ – 3:8, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

ИЛЬЯ СИВНОВ – 4,0. Четыре пропущенных гола и не самая уверенная игра на линии. Свинов вряд ли запишет себе этот матч в актив. Были ляпы и по выбору позиции (дальний удар Севикяна), и неуверенная игра на выходах (стандарты), и неудачный вынос на Калинского, который чуть не обернулся голом.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 3,5. Злые языки, указывающие на низкий уровень Дуарте, кажется, пока не ошибаются. Алексис действительно слаб во всех элементах – почти нет отбора, проиграл весь верх на стандартах, а когда он даёт робкие передачи вперёд, то больше вероятность обреза, чем обострения.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Только за передачу пяткой на Мелёшина Никита Чернов смог вырулить на оценку чуть повыше. В остальном он создавал такой же хаос, непонятно чем занимаясь в центре обороны. Сулейманов абсолютно свободный выпрыгнул и замкнул подачу от угла поля, Стоцкий спокойно врывался на ударные позиции. В общем, бардак.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,5. Только Хлусевича не поменял Абаскаль по сравнению с матчем РПЛ и, как оказалось, зря. Даниилу хватило сил на 90 минут, но не хватило полезных действий. Все прострелы и подключения невпопад, фланг Стоцкому проигран, а игра рукой, превратившая 4:3 в 3:4 вообще войдёт в историю.

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ЛЕОН КЛАССЕН – 5,5. История Чернова повторяется. За такой шикарный проход и гол поставить слишком низкую оценку нельзя, но игра в обороне – тихий ужас. Александров творил просто что хотел – и на стандартах, и при подключениях с игры. Свой гол Виктор тоже забил из-под Классена, легко оставив того за спиной.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,5. Капитанская повязка и сотый матч за «Спартак» явно не добавили скиллов Умярову. Эмоций, может быть, но они не помогли Наилю сыграть хорошо. Опорная зона просто ужасала своей проходимостью. Севикян воспользовавшись свободой забил, а Дмитрий Стоцкий загубил два отличный момента.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Похожие претензии к Пруцеву, который тоже выполнил оборонительный объём работы куда меньший, чем должен был. Но Данил хоть в атаке отпахал поболее. Забил второй гол, своевременно подключившись вторым темпом на прострел Игнатова.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 8,5. Ситуативно оказывался в роли Соболева Михаил Игнатов и ни капли не терялся в новом амплуа. Раскрылся талант по рывкам и поиску свободных зон, так был забит четвёртый мяч «Спартака» и созданы 3 голевых момента. В подыгрыше Михаил тоже был хорош, создав второй гол для Пруцева.

ХЕСУС МЕДИНА – 7,5. Не добрал Медина результативных действий, отдал две голевые передачи, но в статистику пошла только одна. Однако это не умоляет его заслуг – очень активен был Хесус, классно взаимодействовал с Зиньковским, постоянно открывался, обострял. Отдал три ключевые передачи, дважды опасно пробил сам, однажды попал в штангу.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. Очень жаль, что свой пушечный удар Антон продемонстрировал уже после игры рукой Хлусевича. Оценка куда выше ждала бы активного Зиньковского, если бы тот гол стал победным. А так Антон завершил матч с двумя обостряющими передачами, но без результативны действий.

ПАВЕЛ МЕЛЕШИН – 7,0. Не хватило веса Мелёшину, чтобы навязать борьбу Гоцуку, но немного измотал он Кирилла, предопределив удачное давление «Спартака» в концовке. Резко открывался, пытался сыграть в касание, хладнокровно решил эпизод на угловом ударе, забив третий гол «Спартака».

ОЛЕГ РЯБЧУК – б/о. Все запасные «Спартака» шикарно вошли в игру и принесли усиление на своих позициях. Вот прям очень сильно изменили игру, действительно с 3:4 на 5:4.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,5. Но на обоснованную оценку наиграл только Квинси Промес, который со скамейки стал чуть ли не лучшим игроком матча. Конфетный голевой пас на рывок Игнатову и гол, созданный после ошибки Гоцука. Промес провёл невероятные полчаса.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.