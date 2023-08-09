Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Пари НН».

- Как вам игра, интрига и результат?

- Спартаковцы вышли раскрепощенными, потому что результат матча давал право на ошибку. Проигравшая команда продолжала бороться за трофей. Поэтому некоторые клубы выставляют смешанные составы или даже вторые. Мы и видим, что в этом турнире футболисты играют свободно и раскрепощено.

- Жирная ложка дегтя – игра в обороне. За десять минут пропустили три мяча.

- Я понимаю, что можно играть раскрепощено, но проблемы «красно-белых» в обороне были и пока остаются. Очень сказалось отсутствие в центре обороны двух ведущих игроков: Джикии и Литвинова. До счета 3:1 москвичи играли неплохо, с самоотдачей, а потом сбавили концентрацию, и сразу пошли ошибки.

- Вас не удивляет, что атака «Спартака» выглядит очень мощно хоть с основными игроками, хоть с резервистами?

- Сейчас уже сложно назвать этих ребят резервистами. Они уже имеют опыт. Линия атаки, которая вышла в стартовом составе: Медина, Зиньковский, Мелешин – футболисты уже поигравшие, забивавшие. Они уверенно себя чувствуют. Это конкуренты более сильным игрокам: Соболеву, Промесу, Бонгонда. Здорово, когда в линии есть шесть футболистов, то есть по два человека на место.

- Часто можно услышать, что длинная скамейка - это плохо в плане микроклимата. «Спартаку», получается, это идет на пользу?

- Только на пользу. Потому что они не дают расслабляться ведущим игрокам. Ведь если ты сбавишь, то есть ребята, которые спокойно закроют эту позицию. А вот в линии обороны нужна стабильность состава. Ее надо как можно меньше дергать, а тут идет самая большая ротация. И сейчас мы видим у «красно-белых» проблемы в обороне. Поэтому команда и пропускает так много. Никак Абаскаль не найдет оптимальное сочетание защитников.

- Может на четырех пропущенных мячах сказалась ротация во вратарской линии?

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- Не думаю. Свинов не допускал глупых ошибок. В «Спартаке» все вратари сильные. Когда в шкафной начинают расстреливать вратаря или подставлять голову под мяч, то ничего сделать невозможно.

- В игре дебютировал Рябчук. Как вам его игра?

- Пока не могу назвать это дебютом. Кубковый матч ничего не давал. Вот если он сыграет с «Уралом», то это другое дело. А пока нечего отметить по игре Рябчука. Ему все свободно давали мяч, игра шла в обе стороны, был открытый футбол, тут любой футболист может проявить себя. Понятно, что играть он умеет, потому что прошел хорошую футбольную школу.

- Абаскаль жалуется на плотный график. Вас это не смущает?

- А «Урал» и другие команды разве в других условиях находятся? Тренер всегда жалуется. Надо было такие вопросы решать до сезона. А сейчас нужно работать. Если ты не можешь построить тренировочный процесс – это твои проблемы.

- Старт сезона получился лучшим в истории «Спартака» - пять побед подряд. О чем это говорит?

- Очень хороший календарь на старте. Посмотрите на соперников. Да и «Урал» можно обыгрывать в следующем туре, потому что он не ставит серьезных задач. Поэтому если москвичи хотят бороться за титул, то надо добывать три очка в матче с этим соперником. А вот потом в гости приедет «Зенит». Это будет показательный матч, чтобы определить уровень нынешнего «Спартака». Гости укомплектованы сильными футболистами. И вообще, все будет видно, когда начнутся матчи с сильными соперниками. А пока удача повернулась, микроклимат хороший, и функционально «Спартак» здорово готов. Все это надо поддерживать.

Елена Григорьевская