Ботнарь: «Видимо, надо свою первую сотку пропустить, чтобы я начал на ноль играть»

Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком» (4:5).

- Кирилл Гоцук не нашел слов и прошел мимо. Что можете сказать вы?

- Эмоционально - да, очень тяжелый матч. Болельщикам, наверное, понравилось, хоккейный счет посмотрели. Но что касаемо последнего забитого мяча, мы все люди и все ошибаемся. Поэтому на моем месте мог быть любой друг, а мог быть и я.

- Начало второго тайма вынуждает задать пусть и шаблонный, но очень важный вопрос: что происходило в раздевалке? Тишина, молчание, эмоции, пламенные речи, как это было?

- Главный тренер зашел, сделал поправки, парой слов перекинулись друг с другом. Сказали, что должны выходить, несмотря на счет, и играть в свою игру.

- Пропустить пять мячей - это боль для вратаря? Каким эпизодом вы, может быть, недовольны?

- Всеми пятью недоволен. В моей карьере уже случались такие случаи, но ничего страшного. Видимо, надо свою первую сотку пропустить, чтобы я начал на ноль играть.