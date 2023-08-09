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Игрок «Пари НН» Александров — о матче со «Спартаком»: «В перерыве Юран сказал, чтобы мы успокоились»

09 Августа 2023 • 11:54 Комментировать
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о поражении от «Спартака» (4:5) в матче группового этапа Кубка России.

Напомним, после первого тайма нижегородская команда уступала со счётом 1:3, однако уже в начале второй половины встречи забила три мяча и вышла вперёд. Тем не менее удержать победу гости не смогли, пропустив ещё дважды.

«Первые таймы мы пока что проводим не очень, а во вторых прибавляем, и в этой встрече получилось то же самое. В перерыве Сергей Николаевич сказал, чтобы мы успокоились — играли в футбол и меньше рисковали в обороне», — приводит слова Александрова «Чемпионат».

На данный момент «Пари НН» занимает второе место в турнирной таблице группы D, отставая от лидирующего «Спартака» на четыре очка.

Свой следующий матч нижегородцы проведут 14 августа против «Ахмата» в рамках четвёртого тура РПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Виктор Александров Пари НН
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