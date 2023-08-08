«Спартак» сравнял счёт в матче с «Пари НН», восьмой гол в игре в активе Игнатова

Кубковый матч «Спартак» - «Пари НН» радует болельщиков голами на любой вкус и интригой. К 15-й минуте команда Гильермо Абаскаля вела 2:0 после ударов Леона Классена и Данила Пруцева. Под конце тайма Тимур Сулейманов здорово забил после стандарта, а Павел Мелёшин сделал счет 3:1. После перерыва Эдгар Севикян, Виктор Александров и Сулейманов за 10 перевернули всё с ног на голову, и гости очень долго вели 4:3. Тем не менее, на 80-й минуте «Спартак» смог сравнять счет после позиционного провала гостей в обороне. Михаил Игнатов получил проникающий пас, оставил не у дел защитника и забил - 4:4.

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