Игнатов: «Устроили хорошее шоу, но надо разобрать ошибки»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Пари НН» (5:4).
- У нас после таких матчей только один вопрос: что это было?!
- Я сам пока не могу сказать, много эмоций потрачено в игре. Самое главное - три очка добыты, а матч мы потом разберем и посмотрим. Я сам не понимаю, честно.
- Изнутри каково это было? Потому что мы все здесь обалдели от происходящего.
- Устроили хорошее шоу, но надо разобрать ошибки, почему пропустили четыре, чтобы такого не было больше.
- Как вы забили четвертый гол?
- Квинси отдал отличную передачу, оставалось только забить.
- Так просто?
- Да.
- В отсутствие Соболева обговаривалось, что именно вы потом при отсутствии Мелёшина в игре станете основным центральным нападающим?
- Нет, не обговаривалось, но так получилось.
- Каково было в этой роли?
- Борьбу тяжело было с Гоцуком вести, но он не особо мобильный, и было легко находить пространство.
- В чем причина такого веселя «Спартака»? Безалаберность или вы любите вот такой футбол?
- Любим такой футбол.
- Когда проигрывали 3:4, верили, что это все равно будет победа?
- Конечно, верили, мы настраивались только на победу. Мы шли вперед и хотели забить, вот и всё.
- Качельный момент, когда забил Зиньковский, а назначили пенальти в ваши ворота. Как это было на поле?
- Мы думали, что вышли вперед и сейчас спокойно будем играть и развивать преимущество, но так получилось. Для Хлусевича был тяжелый момент, он не успел убрать руку. Так получилось, дело случая.
- Учитывая, что вы хотите сыграть сухой матч, а никак не получается, сегодня пропущено четыре. Что вам Абаскаль скажет после матча?
- Посмотрим, я не знаю.
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