Безумие! «Спартак», ведя 3:1, лишь в конце вырвал волевую победу над «Пари НН»

«Спартак» в первом тайме легко играл против «Пари НН» и уверенно вёл в счёте. Однако за десять минут второй половины «красно-белые» пропустили трижды и оказались в состоянии догоняющего. И всё же в концовке «Спартак» сумел не только сравнять счёт, но и вырвать победу.

Во вторник начался второй тур группового этапа Кубка России. Лидер группы D «Спартак» принимал «Пари НН», который был вторым в квартете. При этом «красно-белые» подходили к матчу, выиграв вообще все матчи в нынешнем сезоне. «Пари НН» же до сих пор не одержал ни одной победы в основное время ни в Премьер-лиги, ни в Кубке («Динамо» нижегородцы одолели в серии пенальти после ничьей в основное время).

У «Спартака» в этом матче дебютировал Илья Свинов, который вышел в стартовом составе. Кроме того, в запасе был Олег Рябчук, который буквально днем ранее был представлен как новичок «красно-белых». Не успела пройти и одна минута, как Свинову пришлось вступать в игру. После навеса справа Михайлов бил головой с близкого расстояния, но получилось по центру, и голкипер справился. В ответ Пруцев проверил Ботнаря с линии штрафной, но получилось несильно и в руки Ботнарю.

«Спартак» после этого забрал мяч и начал планомерно атаковать. В итоге «красно-белые» смогли быстро забить. Медина получил мяч перед штрафной, покатил его на левый угол, где Классен на замахе убрал Севикяна и обводящим ударом отправил футбольный снаряд впритирку с дальней штангой. Ботнарь лишь взглядом провожал полет в стеку. Тут же «Спартак» мог забить и второй гол. Зиньковский продрался по левому краю и прострелил, мяч дошел до Медины, который справа мощно пробил, но Ботнарь в этот раз спас.

Правда, почти тут же «Спартак» сам себе не привёз гол, когда неудачно выбил мяч прямо на ногу Калинскому, а тот в касание бил в уже пустые ворота. Однако сам вратарь спас команду. В ответ «Спартак» счёт удвоил. Зиньковский слева покатил мяч в штрафную к лицевой на Игнатова, а тот зряче сделал пас назад на Пруцева, который с угла штарфной прицельно пробил мимо Ботнаря в цель.

«Пари НН» могли сократить счёт вскоре, но после навеса Севикяна справа Калинский борьбу выиграл, но пробил головой мимо цели. Однако в целом «Спартак» продолжал контролировать ход игры и искал пути к воротам гостей. В одном из эпизодов Медина справа забрасывал мяч за спину соперникам на выход Мелёшина один на один, но молодой форвард не смог зацепиться.

Забили же гости. «Пари НН» заработал угловой, и после навеса Хлусевич упустил Сулейманова, который головой пробил в притирку с дальней штангой. Шансов у Свинова не было. Тут же Медина мог восстановить статус-кво, но после его удара со штрафного мяч попал в штангу. Однако через пару минут «красно-белые» своего добились. Медина навесил с углового, Чернов пяткой наносил удар, мяч летело верхом, но Сулейманов подставил голову, опередив Ботнарю. В этой ситуации лучше всех разобрался Мелёшин, который с близкого расстояния добил футбольный снаряд в цель.

Под занавес тайма едва гол-красавец не забил Стоцкий. Полузащитник издали с ходу выстрелил, но хозяев спасла перекладина. В ответ Умяров получил передачу от Зиньковского и пробил с линии штрафной, но в створ немного не попал. В итоге на перерыв «Спартак» ушёл с уверенным преимуществом.

В начале второго тайма «Пари НН» сократил счёт. Севикян принял мяч за пределами штрафной и мощно пробил в нижний угол, сделав себе подарок на день рождения. Тут же гости сравняли счёт. После навеса с углового Гоцук выиграл борьбу и сбросил мяч на дальнюю штангу, где Александров опередил Классена и с близкого расстояния пробил в цель. «Спартак» тут же провёл ответную атаку, и Зиньковский красивым ударом вогнал мяч в верхний угол. Однако судья пошел смотреть повтор, и выяснилось, что перед этим футбольный снаряд попал в руку Хлусевичу в штрафной «красно-белых». В итоге арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, и Сулейманов с точки вывел «Пари НН» вперёд.

После этого Гильермо Абаскаль сделал тут же три замены, в том числе, выпустив дебютанта Рябчука. Через несколько минут испанец, чтобы спасти игру, выпустил и лидеров команды – Куинси Промеса и Тео Бонгонду. Нидерландский футболист тут же получил мяч слева в штрафной и простреливал, но Мартинс пяткой не смог замкнуть передачу партнера. Затем Игнатов догнал мяч слева у лицевой и прокинул мяч мимо Ботнаря, но люксембуржец вновь не смог преобразовать передачу в гол, не дотянувшись до футбольного снаряда. Затем Промес получил мяч в штрафной, но его удар накрыл Каккоев.

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«Спартак» продолжал в бешенном темпе атаковать и давить, не давая сопернику ни минуты передышки. За пятнадцать минут до конца тайма Зобнин получил мяч на правом углу штрафной, сыграл в стеночку с Мартинсом и наносил обводящий удар, но попал в Гоцука. Игнатов пытался сыграть на добивании, но его опередил Александров. Через пару минут «Спартак» всё же своего добился. Промес слева сделал передачу в штрафную, Игнатов поставил спину Гоцуку, и с угла вратарской пробил мимо Ботнаря в цель.

«Пари НН» тут же стал действовать смелее, и в конце команды обменивались атакой на атаку. В центре поля мяч вообще не задерживался. За две минуты до конца основного времени «Спартак» заработал штрафной прямо по центру вблизи от ворот, но удар Промеса пришёлся в Ботнаря. Однако тут же «красно-белые» забили. Гоцук у своей штрафной сделал неосмотрительный пас назад, Промес перехватил мяч, выскочил слева на рандеву с вратарем, прокидывал мяч мимо, но Ботнарь помешал. Однако нидерландец подхватил футбольный снаряд, ушёл от голкипера и прицельно пробил в дальний угол.

«Красно-белые» могли в компенсированное время забить и шестой гол. Сначала после атаки «три в два» Бонгонда отдал неудачную передачу на Игнатова. Затем уже сам россиянин сделал диагональ на Промеса, который слева вошёл в штрафную и сильно пробил, но Ботнарь оказался на месте. «Пари НН» же уже не нашёл в себе силы что-то придумать. Таким образом, «Спартак» продолжает побеждать.

В следующем туре Кубка России через три недели «Спартак» примет «Динамо», а «Пари НН» в родных стенах сразится с «Краснодаром». Пока же клубы возвращаются к делам Премьер-лиги. «Спартак» в ближайшем туре едет на выезд к «Уралу», а «Пари НН» дома сразится с «Ахматом».