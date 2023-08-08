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Кубок России

Безумие! «Спартак», ведя 3:1, лишь в конце вырвал волевую победу над «Пари НН»

08 Августа 2023 • 22:44 Комментировать (2)
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

«Спартак» в первом тайме легко играл против «Пари НН» и уверенно вёл в счёте. Однако за десять минут второй половины «красно-белые» пропустили трижды и оказались в состоянии догоняющего. И всё же в концовке «Спартак» сумел не только сравнять счёт, но и вырвать победу.

Протокол игры  
Спартак Москва5:4Пари НН
(1:0) Классен Леон9'  
(2:0) Пруцев Данил15'  
  29'Сулейманов Тимур (2:1)
(3:1) Мелёшин Павел36'  
  46'Севикян Эдгар (3:2)
  50'Александров Виктор (3:3)
  56'Сулейманов Тимур (3:4)
(4:4) Игнатов Михаил Александрович81'  
(5:4) Промес Квинси90'  
Свинов ИльяКлассен Леон  44' 57' (Мартинс Кристофер ( 57') Чернов НикитаДуарте Алексис  61'Хлусевич ДаниилПруцев Данил 57' (Зобнин Роман ( 57') Умяров НаильИгнатов Михаил АлександровичМедина Хесус 65' (Промес Квинси ( 65') Зиньковский Антон 65' (Бонгонда Тео ( 65') Мелёшин Павел 57' (Рябчук Олег ( 57')
Запасные: Лайкин МаксимБальде Диао КейтаМаслов ПавелСелихов АлександрМозес ВикторФадеев СемёнДжикия Георгий
Ботнарь Виталий  68'Стоцкий ДмитрийАлександров ВикторГоцук КириллКаккоев НикитаМайга Мамаду 46' (Трошечкин Александр ( 46') Калинский НиколайМихайлов Ярослав 46' (Эдедем Эссьен ( 46') Севикян Эдгар 79' (_Jiyanov R. ( 79'  80') Карапузов ВладиславСулейманов Тимур  21' 67' (_Ze Turbo ( 67')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимКорреа ЖозеЖигулёв ИльяТолстопятов НиколайДжиянов РусланбекНигматуллин АртурЖивоглядов ДмитрийСтаматов Матео
08 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Во вторник начался второй тур группового этапа Кубка России. Лидер группы D «Спартак» принимал «Пари НН», который был вторым в квартете. При этом «красно-белые» подходили к матчу, выиграв вообще все матчи в нынешнем сезоне. «Пари НН» же до сих пор не одержал ни одной победы в основное время ни в Премьер-лиги, ни в Кубке («Динамо» нижегородцы одолели в серии пенальти после ничьей в основное время).

У «Спартака» в этом матче дебютировал Илья Свинов, который вышел в стартовом составе. Кроме того, в запасе был Олег Рябчук, который буквально днем ранее был представлен как новичок «красно-белых». Не успела пройти и одна минута, как Свинову пришлось вступать в игру. После навеса справа Михайлов бил головой с близкого расстояния, но получилось по центру, и голкипер справился. В ответ Пруцев проверил Ботнаря с линии штрафной, но получилось несильно и в руки Ботнарю.

«Спартак» после этого забрал мяч и начал планомерно атаковать. В итоге «красно-белые» смогли быстро забить. Медина получил мяч перед штрафной, покатил его на левый угол, где Классен на замахе убрал Севикяна и обводящим ударом отправил футбольный снаряд впритирку с дальней штангой. Ботнарь лишь взглядом провожал полет в стеку. Тут же «Спартак» мог забить и второй гол. Зиньковский продрался по левому краю и прострелил, мяч дошел до Медины, который справа мощно пробил, но Ботнарь в этот раз спас.

Правда, почти тут же «Спартак» сам себе не привёз гол, когда неудачно выбил мяч прямо на ногу Калинскому, а тот в касание бил в уже пустые ворота. Однако сам вратарь спас команду. В ответ «Спартак» счёт удвоил. Зиньковский слева покатил мяч в штрафную к лицевой на Игнатова, а тот зряче сделал пас назад на Пруцева, который с угла штарфной прицельно пробил мимо Ботнаря в цель.

«Пари НН» могли сократить счёт вскоре, но после навеса Севикяна справа Калинский борьбу выиграл, но пробил головой мимо цели. Однако в целом «Спартак» продолжал контролировать ход игры и искал пути к воротам гостей. В одном из эпизодов Медина справа забрасывал мяч за спину соперникам на выход Мелёшина один на один, но молодой форвард не смог зацепиться.

Забили же гости. «Пари НН» заработал угловой, и после навеса Хлусевич упустил Сулейманова, который головой пробил в притирку с дальней штангой. Шансов у Свинова не было. Тут же Медина мог восстановить статус-кво, но после его удара со штрафного мяч попал в штангу. Однако через пару минут «красно-белые» своего добились. Медина навесил с углового, Чернов пяткой наносил удар, мяч летело верхом, но Сулейманов подставил голову, опередив Ботнарю. В этой ситуации лучше всех разобрался Мелёшин, который с близкого расстояния добил футбольный снаряд в цель.

Под занавес тайма едва гол-красавец не забил Стоцкий. Полузащитник издали с ходу выстрелил, но хозяев спасла перекладина. В ответ Умяров получил передачу от Зиньковского и пробил с линии штрафной, но в створ немного не попал. В итоге на перерыв «Спартак» ушёл с уверенным преимуществом.

В начале второго тайма «Пари НН» сократил счёт. Севикян принял мяч за пределами штрафной и мощно пробил в нижний угол, сделав себе подарок на день рождения. Тут же гости сравняли счёт. После навеса с углового Гоцук выиграл борьбу и сбросил мяч на дальнюю штангу, где Александров опередил Классена и с близкого расстояния пробил в цель. «Спартак» тут же провёл ответную атаку, и Зиньковский красивым ударом вогнал мяч в верхний угол. Однако судья пошел смотреть повтор, и выяснилось, что перед этим футбольный снаряд попал в руку Хлусевичу в штрафной «красно-белых». В итоге арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, и Сулейманов с точки вывел «Пари НН» вперёд.

После этого Гильермо Абаскаль сделал тут же три замены, в том числе, выпустив дебютанта Рябчука. Через несколько минут испанец, чтобы спасти игру, выпустил и лидеров команды – Куинси Промеса и Тео Бонгонду. Нидерландский футболист тут же получил мяч слева в штрафной и простреливал, но Мартинс пяткой не смог замкнуть передачу партнера. Затем Игнатов догнал мяч слева у лицевой и прокинул мяч мимо Ботнаря, но люксембуржец вновь не смог преобразовать передачу в гол, не дотянувшись до футбольного снаряда. Затем Промес получил мяч в штрафной, но его удар накрыл Каккоев.

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«Спартак» продолжал в бешенном темпе атаковать и давить, не давая сопернику ни минуты передышки. За пятнадцать минут до конца тайма Зобнин получил мяч на правом углу штрафной, сыграл в стеночку с Мартинсом и наносил обводящий удар, но попал в Гоцука. Игнатов пытался сыграть на добивании, но его опередил Александров. Через пару минут «Спартак» всё же своего добился. Промес слева сделал передачу в штрафную, Игнатов поставил спину Гоцуку, и с угла вратарской пробил мимо Ботнаря в цель.

«Пари НН» тут же стал действовать смелее, и в конце команды обменивались атакой на атаку. В центре поля мяч вообще не задерживался. За две минуты до конца основного времени «Спартак» заработал штрафной прямо по центру вблизи от ворот, но удар Промеса пришёлся в Ботнаря. Однако тут же «красно-белые» забили. Гоцук у своей штрафной сделал неосмотрительный пас назад, Промес перехватил мяч, выскочил слева на рандеву с вратарем, прокидывал мяч мимо, но Ботнарь помешал. Однако нидерландец подхватил футбольный снаряд, ушёл от голкипера и прицельно пробил в дальний угол.

«Красно-белые» могли в компенсированное время забить и шестой гол. Сначала после атаки «три в два» Бонгонда отдал неудачную передачу на Игнатова. Затем уже сам россиянин сделал диагональ на Промеса, который слева вошёл в штрафную и сильно пробил, но Ботнарь оказался на месте. «Пари НН» же уже не нашёл в себе силы что-то придумать. Таким образом, «Спартак» продолжает побеждать.

В следующем туре Кубка России через три недели «Спартак» примет «Динамо», а «Пари НН» в родных стенах сразится с «Краснодаром». Пока же клубы возвращаются к делам Премьер-лиги. «Спартак» в ближайшем туре едет на выезд к «Уралу», а «Пари НН» дома сразится с «Ахматом».

Роман Андреев

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Комментарии (2)
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redwhite1959
08 Августа 2023 в 23:18
Если я правильно увидел эпизод, то мяч в руку Хлусевича попал от его головы. На Западе рефери уже давно приняли за правило, что если мяч в штрафной попадает в руку защитника от ЛЮБОЙ части его тела, то пенальти судья не назначает. Похоже - наши судьи об этом не знают!((
SpaM
08 Августа 2023 в 23:02
Худшие вратари встретились)
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