Балахнин — о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Получился великолепный матч!»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался после победы «Спартака» над «Пари НН» (5:4) в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«Зрелищная была игра! Динамичная! Все было в этом матче, тем он и интереснее! Поэтому, с точки зрения зрителя получился великолепный матч!» — заявил Балахнин Vprognoze.

Как подметил эксперт, сильно бросалось в глаза отсутствие сыгранности у футболистов, ведь на поле вышли вторые составы.

В следующем туре Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Динамо», а «Пари НН» проведет поединок с «Краснодаром».

На данный момент лидером группы D является «Спартак», который набрал шесть очков за две игры.