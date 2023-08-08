Хавбек «Спартака» Литвинов рассказал, почему пропустит матч с «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился информацией о пропуске предстоящей игры с «Пари НН».

«Чувствую себя хорошо. Дисквалификации у меня нет, просто пропускаю матч. Это совместное с тренером решение. Травма? Есть небольшие проблемы, решили не рисковать», — передает слова Литвинова «Чемпионат».

Футболист добавил, что к следующему поединку против «Урала» он будет в строю.

В текущем сезоне 21-летний Литвинов принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 8 августа, «Спартак» сыграет с «Пари НН» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Текстовая трансляция встречи пройдет на портале LiveResult и начнется в 20:45 по мск.