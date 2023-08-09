Что с обороной «Спартака»? Команда опять победила, но проблемы остались

Во вторник «Спартак» выдал матч, который болельщики запомнят надолго. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о победе «красно-белых» над «Пари НН» в Кубке России.

Оборона может потопить перспективный проект Абаскаля

В матче против «Пари НН» Гильермо Абаскаль практически полностью обновил стартовый состав, который выходил на поле в игре против «Рубина». Однако главная проблема сохранилась, а это намекает на то, что беды «Спартака» в защите носят структурный характер. Испанец меняет игроков, но команда всё также проседает в слабых местах.

Во вторник атака «красно-белых» делала всё, чтобы поединок прошёл спокойно, и уже к перерыву можно было начинать мысленно готовиться к «Уралу». Однако оборона, в свою очередь, то и дело напоминала о себе. «Спартак» умудрился пропустить с двух угловых и привезти пенальти после третьего. Стоит напомнить, что также после стандартов «красно-белые» пропустили в матчах с «Рубином» и «Балтикой» в Премьер-лиге. Вопрос к Абаскалю, почему команда регулярно не может справляться в подобных эпизодах.

Гол Севикяна – это тоже структурный вопрос. Почему соперник получил мяч в опорной зоне, да ещё и успел прицелиться и пробить точно в угол. Полузащитники не добежали назад, а защитники не встретили.

«Спартак» выиграл все 5 игр на старте сезона. При этом «красно-белые» пропустили 9 голов в этих поединках. Не стоит забывать, что подопечные Абаскаля встречались с далеко не сильнейшими командами, а «Краснодар» больше тайма провел в меньшинстве. Если испанский тренер срочно не найдёт решение проблем в обороне, то его весёлый атакующий проект рискует остаться ни с чем.

Медина придаёт вариативности

Хесус Медина дебютировал в стартовом составе «Спартака», что позволило более пристально посмотреть на роль, которую ему отводит Абаскаль. Многие говорили о том, что испанцу нужен левоногий игрок на фланг атаки. Казалось, что экс-футболист ЦСКА станет ещё одним крылом нападения. Однако всё идет к тому, что Медина может стать тайным оружием Абаскаля.

Парагваец, как и в матче с «Рубином», не был привязан к определенной позиции. Во вторник Медина оказывался и в центре поля в роли зачинщика атак, и появлялся у чужих ворот в качестве завершителя. Парагваец просто блуждал по полю, но был крайне полезен: голевую передачу отдал, а если бы и гол Зиньковского засчитали, то у Медины было бы два ассиста. При этом во втором эпизоде он вообще здорово разобрался в окружении троих соперников, а после передачи ускорился, уведя защитника.

Крайне интересно, как будет действовать атака «Спартака», когда на поле вместе окажутся Медина, Промес, Бонгонда и Соболев. В матче с «Рубином» было мало времени для оценки, да и парагваец пока только адаптируется. Правда, в этом случае совсем страшно за оборону: с таким квартетом в атаке сложно будет найти баланс между обороной и нападением.

Кто покинет «Спартак» этим летом

Матч во вторник дал пищу для размышлений на тему того, кто покинет «Спартак» этим летом. Судя по всему, на Павла Маслова сейчас Абаскаль не рассчитывает. В центре ему предпочитают Дуарте. Тут логично задуматься, в каком состоянии находится Маслов, если тренер предпочитает ему парагвайца. При этом Абаскаль не нашёл Маслову места и на правом фланге – все 90 минут там провел Хлусевич, хотя остальных игроков стартового состава наставник приберег. Логично предположить, что российский защитник покинет «Спартак» до закрытия окна.

Отдельный вопрос про вратаря. Наверное, нет смысла иметь трёх голкиперов уровня Премьер-лиги, это перебор. Абаскаль доверяет Максименко в этом сезоне, а значит, уйти должен Селихов или Свинов. Во вторник за «красно-белых» дебютировал экс-вратарь «Факела», но сделал это неудачно: Свинов в пропущенных голах не виноват, но при ударе Севикяна не выручил, а в топ-клубе голкипер должен «тащить». В общем, он не убедил. Остается вопрос, был ли это матч, в котором Абаскаль хотел проверить Свинова в деле, или всё же это намёк, что у Селихова нет возможности играть даже в Кубке.

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Остаются вопросы и по Бальде. Сенегалец в начале сезона не убеждает, а в Кубке Абаскаль предпочитает Мелёшина. При этом, по слухам, «Спартак» ищет нового форварда. Кажется, что и Бальде в этой ситуации «подвис».

Роман Андреев