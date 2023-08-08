Юран: «Такие две ошибки в концовке мы не имеем права допускать»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком» (4:5).

- Если по порядку, как бы вы объяснили первые 15 минут...

- По порядку?! Я объясню! Первый вопрос был перед матчем какой?

- Про реализацию.

- А сейчас я не слышу. Что? Вы последовательными будьте в этом плане.

- Что было в раздевалке в перерыве? После этого команда за 10 минут забивает три.

- Ничего. Была беседа просто, сыграть, как умеем, и всё.

- Насколько обидно уступать, когда забиваешь четыре здесь в гостях?

- Всегда остается такая недосказанность внутри. Поэтому, конечно, всегда хочется большего. Вроде бы и получалось. Есть над чем работать, будем работать. Поэтому я думаю, что если откровенно, на ничью мы наиграли, это точно. В конце… есть индивидуальные ошибки, будем разбирать, потому что четвертый гол и пятый - это индивидуальные ошибки. Если бы их не было, «Спартаку» было бы сложнее нас обыграть. Индивидуальные… Понятно, что есть человеческий фактор, вышли на замену игроки у «Спартака» свежие. Наверное, заставили нас ошибаться. Такие две ошибки, конечно, при всем уважении мы не имеем права допускать. Я думаю, для болельщиков хороший матч получился. Интрига и много забитых мячей.

- Что вас понравилось больше всего?

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- Мне понравилось самое главное, что у команды есть характер против «Спартака». В том плане, что проигрывая 1:3, жили результатом, была самоотдача запредельная. Видно было, что в концовке уже тяжеловато. У соперника вышли на замену квалифицированные игроки, которые добавили. Поэтому характер, характер и не опустили руки. Я всегда говорил, что могу понять ошибку, разобрать. А бесхарактерность, безволие - это не в моей команде будет. Поэтому я сказал, что ребята - молодцы, жили результатом и выжимали из себя максимум. Разберем.

- Ожидали именно от Гоцука такой ошибки в конце?

- Сейчас сложно сказать, но мы перекинулись парой слов. Я понимаю, сам играл немного в футбол. Концовка, голова закипает, плюс «Спартак» в атаке. Просто есть аут, трибуны. В любой ситуации он опытный игрок и не имел права так играть. Мы все проиграли, кто-то, может быть, впереди не добежал, в середине поля не сыграл так, как надо, и пришла ошибка в совокупности. Поэтому, конечно, нужно максимум в концовке упрощать в таких ситуациях, чтобы не доводить до ошибки. Ничего.