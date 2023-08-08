Трошечкин: «Тренер сказал спокойную речь, поблагодарил за самоотдачу»

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Александр Трошечкин прокомментировал результативный матч в исполнении его команды против московского «Спартака». Напомним, поединок в рамках Кубка России между клубами завершился с безумным счётом 5:4 в пользу «красно-белых».

«Опять подобрались близко к результату с хорошей командой, но не повезло. Что было в раздевалке? Тренер сказал спокойную речь, поблагодарил за самоотдачу», - передаёт слова Трошечкина «Матч ТВ».

Футболист добавил, что игра выдалась очень эмоциональной и энергозатратной и выразил надежду, что нижегородский клуб по ходу нового сезона при такой игре своё ещё возьмёт.

В ближайшем официальном матче «Пари НН» примет в рамках РПЛ грозненский «Ахмат».