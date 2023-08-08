«Спартак» пропустил три гола в матче с «Пари НН»

«Спартак» продолжает здорово играть в атаке и много забивать, но при этом в обороне никак не удаётся навести порядок. В кубковом матче с «Пари НН» команда Гильермо Абаскаля выиграла первый тайм со счётом 3:1, но в первой атаке после перерыва уже снова пропустила. На 46-й минуте Эдгар Севикян зарядил издали и заставил капитулировать Илью Свинова. На табло горели цифры 3 и 2. Тут же Виктор Александров вовсе сравнял счет - 3:3. Ждём продолжения голевой феерии. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.