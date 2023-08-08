«Спартак» впервые за 47 лет пропустил четыре гола в матче Кубка страны

Московский «Спартак» во вторник вечером впервые за 47 лет пропустил четыре мяча в одном матче Кубка страны. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в последний раз столько голов «красно-белые» в матче ещё Кубка СССР пропускали в 1976 году – тогда москвичи проиграли крымской «Таврии» - 3:4. Это случилось на стадии 1/16 финала розыгрыша трофея.

Напомним, что «Спартак» в безумной голевой перестрелке всё же обыграл «Пари НН» - 5:4. Решающий гол команда Гильермо Абаскаля забила благодаря ошибке защитника гостей Кирилла Гоцука и мастерству форварда Квинси Промеса.

Больше подробностей о результативном матче читайте в нашем обзоре.