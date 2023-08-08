Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на сегодняшние матчи Кубка России.

- «Урал» примет «Ростов». Какие прогнозы на эту встречу?

- Трудно что-то прогнозировать, потому что не будут играть основные составы. Выйдет, в основном, молодежь. Как она себя поведет в этой ситуации, сложно сказать. Безусловно, домашнее поле может стать весомым аргументом для победы «Урала». Свой стадион – это один аргумент, перелет «Ростова» – второй. Все равно логистика для команды Карпина – это сложный момент. Ростовчане сейчас добирались из Самары, потом в Екатеринбург, и это не может не сказываться. Нужно ведь восстанавливаться. Поэтому у хозяев будет в этом плане преимущество.

- Как болезненное поражение от самарцев, 1:5, может сказаться на «Ростове»?

- Это их стимулирует. Тем более в Самаре выходили новички, но они играли не полный матч. Поэтому Карпин может их задействовать в основном составе сегодня. Они могут сделать хороший вклад в успех команды. А у молодых ребят как раз появляются возможности, чтобы проявить себя и выйти в основном составе. Это будет хорошей мотивацией для молодежи.

- У «Локомотива» аналогичная ситуация, как у «Ростова». Команда крупно уступила ЦСКА. «Рубину» придется тяжело в этой встрече против разозленных «железнодорожников»?

- Та же картина. Хотя очевидно, что даже второй состав у «Локомотива» очень сильный. Преимущество будет на его стороне. Но все равно здесь все может быть.

- «Локомотиву» еще рано претендовать на высокие места?

- Да нет. Он будет претендовать. В прошлой игре «железнодорожников» немного поставили на место, но это должно пойти команде на пользу. Она будет тщательнее подходить к играм, к подготовке, тактике, переоценке себя.

- От Дзюбы явно большего ожидали, чем один мяч «Факелу». Нет ощущения, что команде будет сложнее, чем в прошлом сезоне добивать результата?

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- Да и в том чемпионате «Локомотив» не феерил и завершил сезон на восьмом месте. Это не предел мечтаний. Осенью, да, команда хорошо выглядела. Но это потому, что она оттолкнулась от дна. Ниже падать было некуда. И этот прорыв был до того ярый, что выглядел какой-то феерией. А здесь нужно бороться с клубами первой восьмерки, чтобы занять хорошее место. Это уже сложнее. Команде нужно до конца биться, выжимать максимум, и тогда она может чего-то добиться.

- «Спартак» примет «Пари НН». Здесь будет самый очевидный результат?

- У нижегородцев неуступчивая команда, непредсказуемая. Безусловно, у хозяев будет преимущество, потому что даже второй состав очень сильный. Он намного сильнее, чем у «Пари НН».

- Ждете много голов?

- Будут голы и не мало. Причем во всех играх. Потому что будет несогласованность из-за отсутствия у ребят игровой практики. Возможны ошибки в ту или иную сторону. Единственное, жара может помешать яркому футболу.

- «Пари НН» что-то может противопоставить «Спартаку», или мы увидим очередной разгром?

- Разгром возможен. А так, как любая команда, которая слабее, «Пари НН» может противопоставить самоотдачу и характер. Это прописная истина. Юран может мотивировать своих ребят.

Елена Григорьевская