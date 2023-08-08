Гранат уверен, что «Спартак» продолжит победную серию в матче с «Пари НН»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился комментарием о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Пари НН».

«Победная серия «Спартака» продолжится в матче с «Пари НН». Команда играет дома, при своих трибунах, на ходу. «Пари НН» голы сейчас очень тяжело даются», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Сегодня, 8 августа, «Спартак» примет на своем поле «Пари НН» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Начало матча запланировано на 20:45 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, в новом сезоне «Спартак» выиграл все четыре стартовых поединка, а «Пари НН» одержал только одну победу.