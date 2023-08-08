Хаджи: «В шоке и недоумении от обороны «Спартака»

Бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи поделился мыслями о безумном матче «красно-белых» с «Пари НН» в Кубке России. Москвичи умудрились пропустить четыре гола от команды, которая за три тура нового сезона РПЛ не забила ни разу.

«Болельщикам этот матч запомнится на всю жизнь, кто-то внукам будет рассказывать спустя много лет. Но я знал, что у нас защита слабая, но не настолько же! Четыре пропустить!.. Вызывает шок, недоумение», - цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Ранее о необходимости усилить центр обороны «Спартаку» заявил российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.