Хлусевич: «Ужасная игра на стандартах как индивидуально моя, так и общекомандная»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН» (5:4).

- Это сценарий, который и Спилберг не написал бы, если увлекался футболом. Как это было вашими глазами?

- Это была ужасная игра на стандартах как индивидуально моя, так и общекомандная. Потому что пропустили три мяча со стандартов, пенальти тоже был стандарт. Мяч попал в руку так неприятно, хотя, вроде, руки были параллельно к телу. Посмотрим. Но так нельзя играть.

- Как можно объяснить не самое удачное начало второго тайма? Это череда обстоятельств или какая-то несобранность? Как вы видите эту ситуацию?

- Наверное, даже не знаю, что сказать сейчас. Может быть, потеря концентрации на стандартах. В общем по игре, соперник ничего не создал, кроме стандартов.

- Вы единственный игрок, который вышел в стартовом составе сегодня и в матче с «Рубином». Как-то это обсуждалось с Абаскалем? Может быть, он спрашивал вашего мнения, готовы ли вы на 100%?

- Да нет, я говорил, что готов играть. Мы хорошо провели предсезонку, поэтому я готов на 100% играть каждый матч и готов отдавать себя полностью команде.

- У вас появился новый конкурент на позиции крайнего защитника на левом фланге. Удалось ли пообщаться с Олегом Рябчуком? Что можете сказать о нем?

- Немножко поговорили, так чисто познакомились. Даже толком не тренировались, потому что после игры было восстановление. Дальше будет видно, как оно будет складываться.

- Опишите эпизод с попаданием мяча в руку. Допускали ли, что все-таки к ВАРу прибегнут судьи? Держали это в голове?

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- В данном случае да, потому что был контакт, я ощутил. Получился неприятный чирк, это была неумышленная игра рукой. И я ничего не мог сделать.