Если первые матчи кубкового второго тура не были результативными, то «Спартак» и «Пари НН» радуют болельщиков открытым футболом и изобилием голевых атак. Хозяева забили пару быстрых голов после ударов Леона Классена и Данила Пруцева, а соперник ответил эффектным ударом головой Тимура Сулейманова. На 36-й минуте «красно-белые» снова отправили мяч в сетку ворот соперника. Угловой с левого фланга, прострел низом, Никита Чернов пяткой изящно пробросил мяч к дальней штанге, и Павел Мелёшин просто внес его в сетку ворот в борьбе с опекуном. Счет стал 3:1. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Спартак» забил «Пари НН» после паса пяткой Чернова
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