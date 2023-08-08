«Спартак» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

В Кубке России по футболу встречаются «Спартак» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Пари НН
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Протокол игры
|(1:0) Классен Леон9'
|(2:0) Пруцев Данил15'
|29'Сулейманов Тимур (2:1)
|(3:1) Мелёшин Павел36'
Свинов Илья•Классен Леон• 44'Чернов Никита•Дуарте Алексис•Хлусевич Даниил•Пруцев Данил•Умяров Наиль•Игнатов Михаил Александрович•Медина Хесус•Зиньковский Антон•Мелёшин Павел
Ботнарь Виталий•Стоцкий Дмитрий•Александров Виктор•Гоцук Кирилл•Каккоев Никита•Майга Мамаду•Калинский Николай•Михайлов Ярослав•Севикян Эдгар•Карапузов Владислав•Сулейманов Тимур 21'
08 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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