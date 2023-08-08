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«Спартак» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

08 Августа 2023 • 20:15 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Пари НН
1 1.85 X 3.70 2 4.70
перерыв

В Кубке России по футболу встречаются «Спартак» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Спартак Москва3:1Пари НН
(1:0) Классен Леон9' 
(2:0) Пруцев Данил15' 
 29'Сулейманов Тимур (2:1)
(3:1) Мелёшин Павел36' 
Свинов ИльяКлассен Леон  44'Чернов НикитаДуарте АлексисХлусевич ДаниилПруцев ДанилУмяров НаильИгнатов Михаил АлександровичМедина ХесусЗиньковский АнтонМелёшин Павел
Запасные: Лайкин МаксимБальде Диао КейтаМаслов ПавелПромес КвинсиСелихов АлександрБонгонда ТеоМозес ВикторФадеев СемёнЗобнин РоманМартинс КристоферРябчук ОлегДжикия Георгий
Ботнарь ВиталийСтоцкий ДмитрийАлександров ВикторГоцук КириллКаккоев НикитаМайга МамадуКалинский НиколайМихайлов ЯрославСевикян ЭдгарКарапузов ВладиславСулейманов Тимур  21'
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимКорреа ЖозеЖигулёв ИльяЭдедем ЭссьенТрошечкин АлександрТолстопятов НиколайДжиянов РусланбекНигматуллин АртурЖивоглядов ДмитрийСтаматов Матео
08 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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