Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении команды Гильермо Абаскаля на старте сезона.

- Кубковые матчи у «Спартака» получаются даже более зрелищными, чем игры чемпионата. Особенно вчерашний. Как думаете, почему?

- Потому что на поле вышли резервисты. У ребят не хватает игровой практики, и они стараются показать себя тренеру. А для соперников «Спартак» - хороший раздражитель, на каком бы месте он ни находился. Поэтому все объяснимо. Вчера «красно-белые» не сдавались, когда уступали в концовке, бились до финального свистка. Поэтому такой счет был вполне вероятен.

- «Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед. С чем это связано? Может, соперники не самые сильные попадались, или команда сейчас способна всех рвать?

- Пока действительно не было топовых соперников, чтобы проверить свои силы. Ну, и стоит отметить, что команда неплохо подготовилась к сезону и способна решать самые высокие задачи. Скоро предстоит сыграть с «Зенитом», и вот это будет хороший показатель того, на что способен «Спартак».

- Но питерцы на старте сезона не блещут, теряют очки.

- Вот и посмотрим. Это будет хорошее сравнение, чтобы понять, кто на что способен в этом сезоне. Оформит ли «Зенит» снова досрочное чемпионство, или развязка будет только в самом конце сезона.

- Можно нынешний «Спартак» назвать одним из самых сильных, что был на вашей памяти?

- Мне нравится, что «красно-белые» много создают моментов и забивают. Это напоминает лучшие добрые времена, когда игра была зрелищная, что очень нравится болельщикам. Пока команда Абаскаля оставляет приятное впечатление. Надеюсь, такая игра сохранится на протяжении всего сезона.

- Что делать с обороной? Москвичи по-прежнему пропускают непозволительно много.

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- Это пожизненная головная боль. Как ни крути, команда, которая строит игру на атакующих действиях, пытается забить, чтобы выиграть, будет иметь пробелы в защите. Если посмотреть на комплектацию «Спартака», футболистов атакующего плана больше, чем оборонительного. Там рассчитывают на то, что они забьют, сколько захотят, а соперник – сколько сможет. Надо забить на один мяч больше.

- Вас не удивляет, что атака «Спартака» выглядит очень мощно хоть с основными игроками, хоть с резервистами?

- Это самое сильное звено в команде. Кого ни поставь, это ее не ослабит. Есть хороший выбор футболистов. Плюс ребята неплохо готовы, что основные, что запасные.

- Как оцениваете новичков? Мы уже видели их всех, даже Рябчука, который только присоединился к команде.

- Пока сложно сказать. Прошло мало игр. Но я думаю, все равно нужен еще цементирующий защитник в центр обороны. Надеюсь, что по ходу сезона команда будет много забивать, поэтому игра в защите тем самым будет нивелироваться. Плюс выйдет Джикия, который принимал участие не во всех матчах этого сезона.

- С ним появляется больше надежности?

- Конечно. Он ведь опытный игрок, создающий хорошую обстановку в команде. Когда он на поле, это мотивирует молодых парней. Они чувствуют, что есть лидер и капитан. Это им помогает.

Елена Григорьевская