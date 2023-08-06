Мирзоян: «Своими неординарными действиями Соболев обогащает игру «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

Напомним, в прошедшей встрече Соболев отметился двумя результативными передачами. По мнению Мирзояна, своими нестандартными действиями на поле 26-летний футболист обогащает игру команды.

«Он же не в первый раз отдаёт передачи. У него нет тех качеств, которые присущи другим игрокам, имеющим хороший пас. Своими неординарными действиями, тем, что он отходит и перемещается, он как раз обогащает игру», — цитирует Мирзояна Metratings.

В прошлом сезоне Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 августа против «Пари НН» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.