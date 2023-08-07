Александр Мостовой: «Шансы «Спартака» на победу над «Пари НН» высочайшие»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился прогнозом на ближайший матч «красно-белых» в Кубке России. В нём, напомним, команда Гильермо Абаскаля дома примет «Пари НН». Подопечные Сергея Юрана в новом сезоне, мягко говоря, не блещут результативностью, забив в четырёх матчах всего гол.

«Шансы «Спартака» одержать победу над «Пари НН» высочайшие. Состав есть, игра есть, кураж есть. А ещё вдохновение от того, что «Зенит» немного разобрался. «Пари НН» три матча сыграл — три поражения. Ясно, что Кубок им не нужен особо, тут о выживании думать надо», - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что в первом туре в рамках своей группы «Спартак» на выезде одолел «Краснодар» - 2:1.