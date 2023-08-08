«Спартак» продолжает забивать «Пари НН» в дебютном отрезке матча

«Спартак» мощно начал кубковый поединок против «Пари НН». Лидер сезона Премьер-лиги забил уже два мяча к 15-й минуте. Сначала Леон Классен пушечным выстрелом направил мяч в правый угол ворот, а вскоре отличился Данил Пруцев. Михаил Игнатов получил мяч на левом краю штрафной площади и прострелил в сторону рамки и чуть назад, а Пруцев технично и не сильно переправил мяч в дальнюю часть ворот. Голкипер не имел шансов в этом эпизоде.

Счет стал 2:0. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.