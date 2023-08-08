Юран: «Возможно, сегодня будет какое-то время у Зе Турбо, Эссьена и Карапузова»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Вы готовились к матчу в Москве. Расскажите кратко о логистике после игры с «Краснодаром». Были ли какие-то заметные сложности?

- Да нет, сложностей не было. Просто было принято решение, из Краснодара не возвращаться в Нижний, а сразу в Москву полететь. Здесь быстрее восстановиться. Есть условия. Тренировались в Новогорске. В целом команда восстановилась, правильное решение - здесь остаться и готовиться уже к «Спартаку».

- Мы изучали статистику, вопрос реализации в нашем футболе всегда актуален, но у «Пари НН» низкий показатель по ударам в створ. Как бы вы это объяснили? Моменты есть. Но летит мимо.

- Вы имеете в виду только у «Пари НН»? Вы подвели так, будто только у «Пари НН» в РПЛ низкий показатель. Наверное, это двойные стандарты. Вы начинаете вот эти двойные стандарты…

- Вы замечаете эту проблему?

- У каждой команды есть проблемы. Понятно, что есть голевые моменты. Последний матч с «Краснодаром», не можем забить. Но так бывает в футболе, а не то, что показатель.

- Вы еще ни разу как тренер не проигрывали «Спартаку». Особенный клуб для вас какой-то?

- Почему он особенный? Как и все, обычный клуб. Готовимся, что к «Спартаку», что к «Уралу», что к другому клубу. Особенностей нет. Важно, чтобы над футболистами не довлело, что это «Спартак», там «Зенит». Выходите и играйте в свой футбол, который мы можем и знаем, что делать на поле. Поэтому самое главное психологически всё это убрать, и всё получится.

- Зе Турбо. Ждем ярких действий от новичка. Как бы вы оценили его?

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- У нас не только Зе Турбо пришел, у нас и Эссьен пришел, и Карапузов. В этом плане не имеет значения, это легионер или российский футболист. Это коллектив. Не пройдя ни одного сбора с нами… Нужно поступательно все-таки действовать, вводить и в коллектив, и в игровые требования. Поэтому, возможно, сегодня будет какое-то время у Зе Турбо, Эссьена и Карапузова.