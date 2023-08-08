Абаскаль обрушился с критикой на Алаева из-за календаря матчей

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Расскажите о подготовке к сегодняшнему матчу. Выделите сильные стороны у соперника, на что обращали внимание.

- По поводу подготовки лучше спросить у Алаева, потому что было три опции или сколько, но наш сегодняшний соперник будет в понедельник играть, а мы - в пятницу.

- Прекрасный старт сезона, все победы, но ни одного матча на ноль. Устраивает ли вас оборона «Спартака»?

- Конечно, мы не можем быть довольны тем, что пропускаем голы. Нам есть над чем работать, будем исправлять, анализировать, смотреть, исправлять ошибки, которые у нас были в предыдущих играх. Важен баланс. Сейчас у нас есть победы, это очень хорошо, тем не менее, это ничего не гарантирует. Нужно идти вперед и не быть самоуверенными.

- Пара вопросов по составу. В заявке сегодня Рябчук, оцените, пожалуйста, новичка. В каком состоянии он прибыл в команду?

- Он готов, абсолютно готов, потому что прошел предсезонку с «Олимпиакосом». Он играл товарищеские матчи. Он провел только одну тренировку с нами, но он приехал готовым, в форме. Он может даже сегодня выйти на поле.

- Свинов сегодня в старте. В каком состоянии находится вратарь Селихов?

- Селихов очень-очень близок к тому, чтобы вернуться к тренировкам. По Свинову - сегодня он получает свой шанс в такой момент. Мы его поддерживаем. Посмотрим, как он сможет себя показать в условиях такой конкуренции.

Напомним, что Александр Алаев является президентом РПЛ.