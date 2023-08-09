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Дурасов: «У «Спартака» полный порядок с реализацией моментов: что ни удар, то забитый мяч»

09 Августа 2023 • 09:19 Комментировать
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Комментатор Сергей Дурасов поделился мнением о матче группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН», который завершился победой «красно-белых» со счётом 5:4.

По мнению журналиста, нижегородская команда могла добиться ничейного исхода, однако «Спартак» продемонстрировал образцовую реализацию своих голевых возможностей.

«Если бы в первом тайме «Пари НН» забили всё, что должен, то, вполне возможно, сегодня была бы ничья. Но у «Спартака» полный порядок с реализацией моментов: что ни удар, то забитый мяч», — цитирует Дурасова «Матч ТВ».

После двух сыгранных матчей «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы D, опережая второй «Пари НН» на четыре очка. Далее идут «Краснодар» и «Динамо», которые свой очный матч проведут сегодня, 9 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Дурасов Пари НН
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