Дурасов: «У «Спартака» полный порядок с реализацией моментов: что ни удар, то забитый мяч»

Комментатор Сергей Дурасов поделился мнением о матче группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН», который завершился победой «красно-белых» со счётом 5:4.

По мнению журналиста, нижегородская команда могла добиться ничейного исхода, однако «Спартак» продемонстрировал образцовую реализацию своих голевых возможностей.

«Если бы в первом тайме «Пари НН» забили всё, что должен, то, вполне возможно, сегодня была бы ничья. Но у «Спартака» полный порядок с реализацией моментов: что ни удар, то забитый мяч», — цитирует Дурасова «Матч ТВ».

После двух сыгранных матчей «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы D, опережая второй «Пари НН» на четыре очка. Далее идут «Краснодар» и «Динамо», которые свой очный матч проведут сегодня, 9 августа.