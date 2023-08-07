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Александр Мостовой: «Спартак» сейчас не уступает «Зениту» по составу» эксклюзив

07 Августа 2023 • 21:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.55 X 4.30 2 5.70
Через 22 ч. 43 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Пари НН».

«Для меня первые туры Кубка не представляют интереса, как я и говорил. Формат очень странный. Кто-то проигрывает, а потом оказывается в финале. А «Акрон» обыгрывал всех, а потом одну игру проиграл и поехал домой. Поэтому смотреть сейчас игры не хочется. Из-за такого формата все играют запасными составами.

Преимущество «Спартака» сейчас в скамейке. У него есть возможность ротировать состав. Там огромное количество качественных игроков в запасе. «Спартак» сейчас не уступает «Зениту» по составу, я бы так сказал. «Нижнему» этот кубок не нужен. Он лучше сосредоточится на следующем туре чемпионата. Поэтому я думаю, что «Спартак» выиграет, да и все», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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