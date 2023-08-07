Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Пари НН».

«Для меня первые туры Кубка не представляют интереса, как я и говорил. Формат очень странный. Кто-то проигрывает, а потом оказывается в финале. А «Акрон» обыгрывал всех, а потом одну игру проиграл и поехал домой. Поэтому смотреть сейчас игры не хочется. Из-за такого формата все играют запасными составами.

Преимущество «Спартака» сейчас в скамейке. У него есть возможность ротировать состав. Там огромное количество качественных игроков в запасе. «Спартак» сейчас не уступает «Зениту» по составу, я бы так сказал. «Нижнему» этот кубок не нужен. Он лучше сосредоточится на следующем туре чемпионата. Поэтому я думаю, что «Спартак» выиграет, да и все», - сказал Мостовой.