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Деменко: «Спартак» прибавляет с каждой игрой, видна уверенность»

06 Августа 2023 • 09:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.55 X 4.30 2 5.70
08.08 20:45

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о победе «красно-белых» над «Рубином» (4:1) в матче третьего тура чемпионата России.

Напомним, что этот успех стал для «Спартака» третьим в трёх матчах РПЛ. Сейчас команда Гильермо Абаскаля возглавляет турнирную таблицу лиги.

«Спартак» прибавляет с каждой игрой. Видна уверенность, плюс замены появились тем ребятам, которые сейчас играют. Идёт хорошая такая конкуренция», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что даже после того, как «Рубин» сравнял счёт, «Спартак» смотрелся уверенно и сумел довести матч до победного конца.  

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 августа против «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Максим Деменко
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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