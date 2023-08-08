Лапочкин высоко оценил работу арбитра матча «Спартак» - «Пари НН»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин похвалил главного арбитра матча Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (5:4) Сергея Цыганка.

«Отличный матч у Сергея, его могу поздравить, система ВАР сработала отлично. Такой уникальный момент с отменой гола «Спартака» и назначением пенальти. Не просто при счете 10:0, а при 3:3 это всё произошло. Думаю, что все запомнят этот матч с положительной точки зрения», - цитирует Лапочкина «Матч ТВ».