Мостовой - о матче «Спартак» - «Пари НН»: Когда счёт стал 3:1 вчера, я выключил его

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб одержал победу над «Пари НН» со счётом 5:4.

Экс-игрок сборной России отметил, что выключил поединок, когда «красно-белые» вели со счётом 3:1, потому что подумал, что будет разгром.

«Прежде всего нужно похвалить Нижний Новгород, а не снова кричать про «Спартак» и Абаскаля. «Пари НН» на выезде у Москве забили четыре гола», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» после двух туров группового этапа имеет в своём активе шесть набранных очков.