Слуцкий рассказал, в чём «Спартак» имеет преимущество перед «Краснодаром»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о победе «Спартака» над «Рубином» (4:1) и назвал главное преимущество «красно-белых» перед «Краснодаром», с которым они сейчас делят лидерство в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» играл с запредельным преимуществом. «Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличии от «Краснодара», что это даёт внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов набирать очки», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх туров РПЛ «Спартак» и «Краснодар» набрали по девять очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу лиги. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут уже сегодня, 8 августа, против «Пари НН» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.