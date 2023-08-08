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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий рассказал, в чём «Спартак» имеет преимущество перед «Краснодаром»

08 Августа 2023 • 09:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.55 X 4.30 2 5.70
Через 10 ч. 2 мин.

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о победе «Спартака» над «Рубином» (4:1) и назвал главное преимущество «красно-белых» перед «Краснодаром», с которым они сейчас делят лидерство в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» играл с запредельным преимуществом. «Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличии от «Краснодара», что это даёт внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов набирать очки», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх туров РПЛ «Спартак» и «Краснодар» набрали по девять очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу лиги. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут уже сегодня, 8 августа, против «Пари НН» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Леонид Слуцкий
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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