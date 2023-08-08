Абаскаль: «Было нарушение правил, да, мы забили гол, но ВАР вернул»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН» (5:4).

- Шикарный гол забил Зиньковский, а потом ВАР вернул всё на вашу половину поля и назначил пенальти. С психологической точки зрения что это за нагрузка на тренера в такие моменты?

- Я как тренер абсолютно нормально это пережил, этот момент, как и, собственно говоря, сами футболисты на поле. Так бывает в современном футболе. В принципе, это всё было в рамках правил. Было нарушение правил, да, мы забили гол, но ВАР вернул. Главное, что ребята не остановились и бились до самого конца, оставались на поле, мы довольны.

- Оценка дебюта Рябчука?

- Позиция флангового игрока, флангового защитника в «Спартаке» достаточно сложная. Сегодня мы могли в этом убедиться в этом матче, что ни у кого нет никаких гарантий.