Колосков — о матче «Спартак» — «Пари НН»: «Эта игра — лучшая из всех после старта нового сезона»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче группового этапа Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 5:4.

По мнению эксперта, прошедшую игру можно назвать лучшей в нынешнем сезоне, так как обе команды продемонстрировали яркий и открытый футбол.

«Это был очень яркий матч, где было всё, что мы так любим в футболе. Считаю, что эта игра — лучшая из всех после старта нового сезона, это украшение», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В двух турах группового этапа Кубка России «Спартак» одержал две победы и сейчас возглавляет турнирную таблицу группы D, опережая второй «Пари НН» на четыре очка.