Медина — о своём первом голе за «Спартак»: «Подача Денисова была идеальной»

Новичок «Спартака» Хесус Медина высказался о своём дебютном голе в составе «красно-белых», который он забил в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

Напомним, парагвайский полузащитник вышел на поле во втором тайме и уже менее чем через минуту сумел забить мяч в ворота казанской команды.

«Я вышел на поле, успел отдать одну передачу, мы пошли вперёд, а затем была отличная передача от нашего крайнего защитника Денисова. Подача была просто идеальной, я сумел замкнуть её. Очень счастлив, что так получилось», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

Напомним, Медина перешёл в «Спартак» нынешним летом из ЦСКА за 6 миллионов евро. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 августа против «Пари НН» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.